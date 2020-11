Ziua asteptata cu sufletul la gura de intreaga omenire. Primul vaccin anti-Covid care a trecut TOATE fazele de testare

Compania americana Pfizer a anuntat crearea primului ser impotriva coronavirusului, a carui eficienta este de peste 90 la suta.

La aproape un an de aparitia pandemiei, omenirea are sperante indreptatite in ceea ce priveste aparitia unui vaccin salvator. Primele realizari in acest sens (in afara vaccinului anuntat de rusi) apartin americanilor, grupul farmaceutic Pfizer reusind sa depaseasca toate cerintele de ordin tehnologic.

Ceea ce lipseste este doar autorizatia de punere in vanzare, firma producatoare trebuind sa mai aduca date suplimentare privind durata protectiei si posibilele efecte secundare. Totusi, e de asteptat ca vaccinul sa fie lansat pe piata pana la finalului 2020, oficialii din SUA estimand ca tara va detine in prima faza intre 20 si 30 de milioane de doze, suficient pentru a incepe vaccinarea persoanelor din categoriile de risc.