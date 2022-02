„În 3 săptămâni am slăbit 10 kilograme!” Robert Niță, despre marea provocare din viața sa, Survivor România 

În 2022, Robert Niță (44 ani) a bifat cea mai mare provocare din viața sa, după cum a mărturisit chiar el, la Ora Exactă în Sport, la PRO X. Fostul fotbalist a luat parte la marele show Survivor, dar o accidentare l-a forțat să se retragă destul de devreme din competiție.

Însă, în cele trei săptămâni petrecute în Republica Dominicană, Robert Niță a mărturisit că a slăbit 10 kg, orezul fiind alimentul de bază în aventura de la Survivor.

Robert Niță: „Este ceva unic în viață!”

„E senzațional, nu poți să transmiți când ești acolo și nu poți face publicul să înțeleagă când vorbești cu reporterii acolo ceea ce simți. Cu siguranță este cea mai frumoasă și cea mai intensă experiență din viața mea.

Este una și dintre marile dezamăgiri pentru că m-am accidentat, am rezistat doar trei săptămâni, dar este ceva unic în viață, îți testezi limitele. În primele 12 zile, că CRBL ținea avidența, am mâncat nouă linguri de orez, în trei săptămâni am slăbit zece kilograme. Totul este la extrem. E o luptă cu foametea, cu mintea, nu ai telefon, nu știi cât este ceasul, dormi pe jos”, a declarat Robert Niță la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

