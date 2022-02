Robert Niță, atac fără menajamente la Andreea Tonciu după Survivor: „Să-și vadă de lungul nasului, din motive obiective operat!” Nu l-a iertat nici pe Rengle 

Competiția care se desfășoară în Republica Dominicană naște momente de tensiune între concurenții care au fost deja eliminați. Din echipa Faimoșilor, în urmă cu două săptămâni, Andreea Tonciu a fost cea care a părăsit competiția, iar la revenirea în țară, vedeta din showbiz nu a avut menajamente față de colegii săi de echipă, atacându-l inclusiv pe Robert Niță, cel cu care avea o relație bună pe insulă.

Fostul fotbalist a fost și el eliminat, la o săptămână după Tonciu, asta după ce chiar el și-a cerut eliminarea, din cauza problemelor medicale. Robert Niță nu mai putea participa la joc, după o accidentare suferită și a preferat să revină în țară, iar votul publicului l-a ajutat.

Robert Niță, atac dur la adresa Andreei Tonciu



Revenit în România, Robert Niță a vorbit în cadrul emisiunii „La Măruță” despre competiție și a profitat de ocazie pentru a-i răspunde Andreei Tonciu la declarațiile făcute despre el.

„Mulți au intrat cu o strategie în jocul ăsta, unii nu au știut în ce să se bage și s-au trezit acolo. Vezi cazul doamnei Tonciu, bine, doamnei e ca o glumă, sper să o înțeleagă. Da, era sora mea, dar cred că între timp a afectat-o și dorul de casă și revederea foarte repede. Din respect pentru că e mamă și o doamnă, aș ruga-o să își vadă de lungul nasului, din motive obiective operat. Și atât, nu aș vrea să mai continui.

Am văzut că Andreea Tonciu are mai nou cunoștințe medicale, hai să fim serioși. Cred că oricine s-ar fi așteptat să stea mai mult în competiție, mai puțin Andreea Tonciu, că tot am vorbit despre ea”, a declarat Robert Niță în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Totodată, despre ieșirea sa timpurie, provocată de o accidentare, fostul fotbalist recunoaște că și-ar fi dorit să se poată lupta în continuare în cadrul competiției din Republica Dominicană.

„Mă așteptam să stau mult mai mult, dar așa a fost să fie. Sunt lucruri care s-au întâmplat și nu le-am putut controla, a fost vorba despre niște probleme medicale. Mi-aș fi dorit să stau mai mult. Sunt dezamăgit, sunt supărat, am avut niște obiective intermediare.

Am spus în momentul în care am intrat că nu îmi doresc să câștig, de ce, pentru că nu voiam să pun o presiune suplimentară și inutilă. Așa a fost să fie, să mă accidentez, s-a schimbat absolut totul, am încercat tot ceea ce am putut din punct de vedere medical, dar durerile deveniseră insuportabile, pentru mine nu mai era o competiție sportivă, era o luptă continuă cu durerea, zi de zi, fără condiții”.

Atac dur și la adresa lui Emil Rengle



Cătălin Măruță l-a pus pe fostul jucător să își caracterizeze colegii, din echipa Faimoșilor, iar prima pe listă a fost Otilia. Cântăreața a acuzat în ultimele ediții probleme medicale, iar în momentul în care a vorbit despre ea, Robert Niță a profitat pentru a-l „taxa” și pe Emil Rengle, pentru mai multe comentarii acide făcute la adresa lui.

„O să spun despre Otilia și nu aș vrea să se îngrijoreze mama ei sau să își facă probleme. Otilia este una dintre concurentele care își dorește să reușească, ea suferă de o cistită, doamna (n.r. mama Otiliei) știe mai bine ce presupune boala asta. E o răceală caracteristică pentru doamne.

Bine, cred că așa, făcând o glumă, cred că a avut-o și Rengle la un moment dat. Aș putea să nu îl caracterizez pe Rengle? Dar aș putea să completez puțin, am auzit și am primit niște link-uri de la prieteni, mi se pare puțin științifico-fantastic Rengle să vorbească despre falsitate”, a adăugat fostul jucător.