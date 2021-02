Vladimir Putin se va uita socat la asta! Cum i-a primit in casa o femeie pe politistii care urmau s-o aresteze. Era ora 3 dimineata

Opozantii presedintelui Rusiei isi continua lupta cu toate mijloacele posibile impotriva lui Vladimir Putin.

Protestele masive de strada conduse de aliatii lui Alexei Navalnii (aflat in detentia autoritatilor de la Moscova) sun combinate cu gesturi si imagini despre care vorbeste intreaga planeta. Asa s-a intamplat si o renumita doctorita, Anastasia Vasilieva, o impatimita sustinatoare a cauzei lui Navalnii.

Astfel, pentru ca actiunile sale din ultima vreme au depasit cadrul legal, conform regimului condus de Putin, politistii au fost trimisi la locuinta Anastasiei cu ordinul clar de a o aresta chiar in toiul noptii, la 3 dimineata. Ei bine, informatia a ajuns la femeia in cauza inainte ca fortele de ordine sa-i bata la usa, astfel ca a avut timp sa le pregateasca acestora o surpriza. Dupa cum se poate vedea, cand politistii au intrat in apartament si i-au citit acuzatiile si drepturile pe care le are, Anastasia a fost gasita la pian, interpretand o cunoscuta piesa muzicala ("Fur Elise") a lui Beethoven.