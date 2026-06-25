Darius Olaru (28 de ani) a plecat la Union Saint-Gilloise, iar alături de el și fotbaliștii pe care Gigi Becali nu va mai conta în sezonul următor: Baba Alhassan, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac și David Kiki.

Ultimul, fundaș stânga de 32 de ani, nu a primit foarte multe șanse la fosta campioană a României, după ce nu a reușit să-l impresioneze pe Becali.

Gigi Becali: ”Nu mai aduc ciurucuri, ca Kiki”

Așteptăm, nu ne grăbim, toți în acest moment tatonează. Nu mai aduc ciurucuri. Nu o să mai vedeți ciurucuri, ca Kiki, Vasilică, Ionică. Ori aduc marfă, ori nu mai aduc.

Printre altele, Becali a anunțat că vor urma transferuri spectaculoase la echipa sa în următoarea perioadă.

„Așteptăm, nu ne grăbim. La momentul ăsta, toți tatonează. Nu mai aduc ciurucuri. Ciurucuri ca Kiki, Vasilică și Ionică nu mai există. Ori aduc marfă, ori nu mai aduc! Așa voi face”, a spus Becali, la biserica sa din Voluntari.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mamadou Thiam (FCU Cluj / gratis), Florin Tănase, Baba Alhassan, Daniel Graovac (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)