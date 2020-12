VIDEO Un barbat si-a intalnit pentru prima data tatal biologic. Scena NEBUNA care l-a lasat masca pe parinte

Un american si-a vazut tatal natural abia dupa 43 de ani de viata, intalnire care a debutat cu un episod comic.

Totul a început acum câțiva ani, când Doug Henning a vrut să știe cine sunt parintii sai biologici și a decis să caute răspunsuri pe site-ul Ancestry.com. În cele din urmă, a reușit să contacteze două surori, care i-au inlesnit ulterior si intalnirea cu tatal, acesta din urma nestiind ca are un fiu.

Tatăl și fiul s-au îmbrățișat pentru prima dată la aeroportul din Boston săptămâna trecută, o întâlnire înregistrată de una dintre fiicele lui Henning și postată pe rețelele de socializare, unde a devenit rapid virală.

Pe langa intalnirea in sine, una extrem de emotionanta, uimitoare a fost tinuta aleasa de Doug, care s-a imbracat ca personajul principal al filmului "Elful", Buddy, interpretat de actorul Will Ferrell. Mai mult, Doug a cantat aceeasi melodie pe care a interpretat-o Buddy in productia respectiva, tot la intalnirea in premiera cu tatal biologic.

Reacția tatălui a fost una de nedumerire, cu atat mai mult cu cat nu cunoștea faimosul film. „Probabil că a crezut că sunt nebun”, a declarat Henning pentru Boston.com.