VIDEO Superb! Barbatul care danseaza ca un NEBUN in parcarea unui spital. Motivul te va lasa fara cuvinte

Un filmulet impresionant circula pe retelele de socializare, erou fiind tatal unui copil aflat in spital.

In varsta de 14 ani, tanarul Aiden a fost diagnosticat recent cu o forma de leucemie, drept pentru care a inceput un tratament special cu sedinte de chimioterapie desfasurate la intervale regulate de timp.

Din cauza restrictiilor impuse de pandemie, doar unul dintre parintii lui Aiden, in cazul de fata mama, e lasat in inetriorul spitalului. Ca urmare, tatal Chuck a gasit o modalitate superba de a-si incuraja copilul aflat in dificultate.

Astfel, fara sa-i pese ca poate aparea ciudat, Chuck se dezlantuie intr-un dans energic, miscari pe care Aiden le vede de la geamul salonului de spital si pe care le imita.

