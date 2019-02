VIDEO INCREDIBIL! Mircea Badea s-a batut IAR cu motociclistul Tedi!!! SOMN TOTAL: A fost facut KO in 5 secunde. Prima sa reactie: "Asta nu e motociclist"

Mircea Badea a intrat din nou in ring cu motociclistul Tedi, cel care l-a batut si in urma cu cativa ani.

Badea n-a rezistat in ring decat 5 secunde. A fost nevoie de interventia medicilor pentru ca realizatorul TV sa se poata ridica.

Prima reactie a lui Mircea Badea, pe Facebook: "Sa spui despre asta ca e "motociclist", cand vezi cu ce se ocupa si carte de vizita are, e ca si cum ai spune ca un fotbalist la Steaua este autombilist pentru ca sofeaza un BMW. Un lucru e sigur: nu sunt fricos. N-am fost si nu voi fi niciodata. Atfel, totul ok. Ne vedem maine la emisiune de la 21.00 la 24.00.

P.S. Sa spui cum "am fost lesinat minute bune" este fake news: nu te lasa doctorul sa te ridici pana nu ti face teste. N-am facut deloc caz de meciul asta inainte, n-o sa fac nici dupa."

Cele mai tari glume de pe net dupa meciul lui Mircea Badea:

Pe asta il bate si covorul!

Mircea Badea, tu stii bataie, c-ai mai luat!

Ionut Burca

Sotia lui Mircea a declarat ca nu e deloc surprinsa ca Mircea a rezistat doar 5 secunde.

Alexandru Rachieru

Nu e corect, trebuia arbitru de la Curtea Constitutionala.

Gabriel Bratu

Curtea Constitutionala l-a declarat castigator pe Mircea Badea

