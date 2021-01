Vica Blochina a avut o aparitie incendiara in emisiunea lui Maruta.

Fosta iubita a lui Victor Piturca a aparut intr-o camasa alba, cu accesorii negre, prin care s-a vazut tot.

Nici in partea de jos vedeta nu a renuntat la a se pune in valoare. Vica a purtat o pereche de colanti extrem de mulati, care ii puneau formele in evidenta.

Prin outfit-ul ales, Vica Blochina l-a impresionat pe Maruta, care a complimentat-o pentru modul in care arata.