Vica Blochina, aparitie incendiara la piscina. Cum arata la 45 de ani femeia cu care Victor Piturca are un baiat 

Vica Blochina este una dintre vedetele care a reusit sa iasa in evidenta datorita aparitiilor incendiare.

Fosta partenera a lui Piturca se mentine intr-o forma fizica de invidiat si, la 45 de ani, are o silueta de invidiat.

Aflat in vacanta in Grecia, Vica Blochina a postat mai multe fotografii pe contul de Instagram, printre care si una in care apare intr-o ipostaza incendiara.

Imbracata doar intr-un slip, fosta balerina a fost pozata de la spate, in piscina, iar imaginea i-a impresionat pe fani.

Vica Blochina si Victor Piturca au avut o relatie care a durat mai multi ani, in urma careia cei doi au si un baiat, Edan, care este pasionat de fotbal.