Vaccinul impotriva coronavirusului care a intrat deja in prima faza a testelor! Cand ar putea fi disponibil in farmacii

Agentia Nationala de Stiinta din Australia a anuntat ca a inceput testele pentru un vaccin impotriva COVID-19.

Probele pre-clinice au fost facute in cadrul Commmonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) la Melbourne. Testele au fost facute pe dihori, carora le-au fost injectate doua vaccinuri. Prima faza a testelor va dura 3 luni, a anuntat pentru Reuters Ron Grenfell, directorul Institutului.

"Suntem optimisti, credem ca in 18 luni vom putea sa livram vaccinul pentru publicul larg", a spus Grenfell.

"Desigur, lucrurile s-ar putea schimba. Ne asteapta provocari neprevazute, trebuie sa le evaluam atent", a mai comentat cercetatorul.

In afara Australiei, China, Israelul, Germania si Statele Unite lucreaza la vaccinuri impotriva coronavirusului. Cel mai aproape de un rezultat pare sa fie in acest moment Germania, care isi propune sa intre pe piata cu un vaccin pana in toamna!

