"Un sobolan de canalizare!" Starul mondial care a divortat dupa 25 de ani a fost umilit de fosta sotie

Patrice Evra, unul dintre cei mai cunoscuti fotbalisti francezi din toate timpurile, trece printr-un urias scandal in viata personala.

In varsta de 39 de ani, fostul fundas stanga cu aproape 100 de selectii in nationala Frantei parea sa aiba pana de curand o casnicie indestructibila cu sotia sa Sandra, pe care a cunoscut-o inca din copilarie.

In ciuda unei legaturi sentimentale de 25 de ani, din care au rezultat si doi copii, Patrice Evra a decis la finalul anului trecut sa divorteze, motivul fiind aparitia in viata sa a fotomodelului danez Margaux Alexandra, care, paradoxal, are tot 25 de ani. Mai mult, proaspetii indragostiti si-au anuntat zilele trecute logodna, fostul fotbalist postand un mesaj emotionat de dragoste pe Instagram.

"A plecat de acasă intr-o calatorie de afaceri de 15 zile și nu s-a mai întors niciodată. Pe 4 martie a cerut divorțul prin avocatul său. Mi-a luat mult timp să înțeleg cum a devenit un șobolan de canalizare", a fost prima declaratie a fostei sotii a lui Evra.