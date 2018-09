Un "bombardier" de 150 de kilograme se bate cu un boxer de 70kg. Meciul dureaza foarte putin

Vezi cine castiga.

Meci genial de box intre un sportiv venit din powerlifting si un boxer. Diferenta de categorie intre cei doi este de peste 70 de kilograme, ceea ce transforma confruntarea intr-un spectacol amuzant.

Partida de box are loc intr-o sala, fara arbitru si dureaza doar 2 minute, extrem de putin, avand in vedere ca un meci la profesionisti dureaza 12 runde de 3 minute, adica 36 de minute.

Sportivul mai greu, Eddie Hall, unul dintre cei mai puternici oameni din lume, e batut de boxerul Scott Lawton, cel care a boxat la 61 de kilograme, insa in video are in jur de 70 de kilograme.

Vezi mai jos cum se desfasoara meciul: