Trei fotbalisti cunoscuti de la Napoli sunt anchetati pentru legaturi cu lumea interlopa! Unul dintre ei risca inchisoarea

Trei jucatori cunoscuti in Europa risca sa aiba probleme mari cu legea dupa ce au devenit obiectul unei investigatii in Italia. Pepe Reina Paolo Cannavaro si Salvatore Aronica sunt anchetati pentru legaturi cu clanurile interlope din Napoli.

Portarul Pepe Reina e campion mondial cu Spania in 2010 si are in palmares trofee cu Liverpool, Napoli si Bayern, si tocmai ce si-a terminat contractul cu gruparea napoletana. Acesta a dat o petrecere de la revedere luna trecuta in clubul condus de 3 membri ai mafiei napoletane, ce au fost pusi sub acuzare recent. Reina e acuzat de relatii cu cei 3, pe care i-a ajutat sa obtina bilete si diferite beneficii la meciurile lui Napoli.

Salvatore Aronica joaca in prezent la Calcio Sicilia insa a evoluat la Napoli timp de 5 ani, intre 2008 si 2013. Acesta este anchetat ca a facilitat legatura dintre cativa membri Camorra, mafia napoletana, si conducerea clubului, pentru ca acestia sa beneficieze de dreptul de a folosi numele si emblema lui Napoli in diferite activitati comerciale.

Cele mai mari probleme le are insa Paolo Cannavaro, fratele fostului mare fundas Fabio Cannavaro. Paolo a jucat 8 ani la Napoli insa din 2014 joaca la Sassuolo. Acesta e anchetat pentru vanzarea unul ceas fals de 400.000 de euro prin intermediul unor interlopi, facilitarea de obtinere de bilete la meciurile lui Napoli pentru clabul Lo Russo din Camorra, si de asemenea l-a "sfatuit" pe team managerul clubului, Giovanni Paolo De Matteis sa foloseasca anumite tertipuri pentru a evita unele taxe si impozite. Cannavaro e anchetat si pentru faptul ca i-a dat unui mafiot cardul cu care acesta a comis mai multe infractiuni.

Cluburile celor 3 jucatori au fost anuntate de inceperea anchetei, informeaza Corriere della Serra.