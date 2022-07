Este vorba despre Villarreal, club pentru care Reina a mai evoluat în cariera sa, între 2002 și 2005. De la ”Submarinul galben”, Reina a ajuns în 2005 la Liverpool, pentru care a jucat timp de opt ani.

Acum, fosta câștigătoare de Europa League și semifinalista UCL din sezonul trecut i-a pregătit lui Reina un contract valabil până în 2023, notează jurnalistul Nicolo Schira.

⏳ Pepe #Reina is set to return to #Villarreal as a free agent after the termination of the contract with #Lazio. Ready a contract until 2023. #transfers