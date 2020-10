Toti credeau ca are MAXIM 16 ani, dar au fost SOCATI cand i-au aflat varsta! E IREAL cati ani poate sa aiba

Tris Marie are aproape 100 de mii de urmaritori pe Tik Tok si toata lumea era convinsa ca este minora.

Tris Marie este actrita de meserie si este urmarita de cateva zeci de mii de persoane pe retelele de socializare.

Unul din videoclipurile ei de pe Tik Tok a socat pe toata lumea si a strans milioane de vizualizari.

Cu totii ii dadeau maxim 16 ani, insa au avut parte de o surpriza: Tris are nu mai putin de 40 de ani!

"Aceasta melodie este pentru toata lumea care arata mai tanara decat varsta lor reala si oamenii nu te cred cand le spui cati ani ai", a dost mesajul lui Tris Marie de pe Tik Tok.

Fanii s-au intrecut in comentarii haioase:

"Am 22 de ani si arat ca mama ei", a scris unul din fani.

"Am crezut ca are 20 de ani si ne va spune ca de fapt are 13. Cand a spus 40 mi-a cazut fata", a comentat un altul.

"In niciun caz nu am crezut ca ai mai mult de 17 ani.", "Cum poti sa arati asa la 40 de ani? Vreau si eu sa arat la 66 ca la 30 de ani!", au mai fost cateva reactii.

Tris spune ca este obisnuita ca oamenii sa nu o creada atunci ca isi spune varsta:

"Ei presupun ca mint pentru atentie, ceea ce nu e adevarat. Am incercat sa ii fac sa ghiceasca varsta mea, cuprinsa intre 16 si 35 de ani, iar majoritatea oamenilor au spus ca nu am ajuns la 20 de ani", a dezvaluit Triss.

Fata spune ca nu a fumat niciodata si nici nu a consumat alcool, iar cea mai buna recomandare a ei este 'sa razi mult pentru ca iti mentine stresul scazut.'