Locul unde poti sa iei o masa completa cu mai putin de 5 lei! Mii de tineri mananca aproape GRATIS in fiecare zi

Un meniu complet la un euro reprezinta un ajutor nesperat la care apeleaza multi studenti din Franta, care si-au pierdut locurile de munca informale din cauza masurilor antiepidemice, scrie sambata EFE intr-un reportaj din Paris.

Dupa protestele din ianuarie, in care studentii denuntau nesiguranta economica in care se afla, dar si emotionala, dat fiind ca nu pot merge la ore si nici nu se pot intalni cu colegii, guvernul a decis sa permita cantinelor universitare sa ofere hrana la un euro pentru cei mai nevoiasi dintre ei.

Insa au aparut si alte initiative private, cum este cazul restaurantului parizian Le Reflet, situat in cartierul Le Marais, unde "s-a pus in miscare un intreg lant al solidaritatii", datorita furnizorilor si donatorilor, a declarat pentru EFE responsabilul localului Le Reflet, Olivier Vellutini. Cu atat mai mult cu cat acest restaurant este un proiect social si are, in randul personalului sau, tineri cu sindromul Down carora le ofera pregatire in domeniul HORECA. Dintre cei 13 angajati ai restaurantului, opt au sindromul Down. Spiritul acestui proiect este "sa ajutam persoanele cu trisomia 21" sa-si gaseasca un loc de munca, explica Vellutini.

Acum, aceasta solidaritate se extinde in fiecare joi si vineri si catre alte categorii, prin oferirea a 100 de meniuri unor studenti aflati in situatie precara, care nu au altceva de facut decat sa prezinte carnetul de student pentru a avea acces la meniul de un euro, acelasi pret oferit si de cantinele universitare. Fiecare din cele o suta de recipiente de plastic, care apoi sunt puse in pungi de hartie de culoare maro, contine de exemplu o salata de dovleac si pastarnac, aripioare de pui cu cartofi si orez cu lapte.

La 12:00, ora la care se ia pranzul in Franta, incepe sa se formeze o coada de studenti care isi asteapta randul in strada pentru a plati un euro si a primi in schimb un meniu echilibrat si variat. Toti clientii sunt de parere ca meniul oferit de Le Reflet este de calitate si variat. Exista inclusiv optiunea unui meniu vegetarian. In Franta, restaurantele sunt inchise inca de la sfarsitul lui octombrie 2020, aminteste EFE.

"Nu-mi este rusine sa cumpar acest meniu. Situatia este complicata. Si, in plus, ajut astfel acest restaurant, pe care il cunosteam dinainte de pandemie si care este fantastic", spune Adelaide, 22 de ani, din Nantes, care povesteste ca este nevoita sa supravietuiasca intr-un oras atat de scump precum Parisul cu cei 840 de euro lunar pe care ii castiga dintr-un program mixt de studiu si munca din care face parte. Inainte de criza coronavirusului, Adelaide, care studiaza moda, castiga niste bani in plus ca bona.

O alta studenta care vine pentru meniul la un euro al restaurantului Le Reflet este Ines, din Madrid, care studiaza biologia la Paris, in cadrul programului Erasmus, de unde primeste si singurul sau venit, circa 500 de euro lunar. "Este un oras foarte scump si, odata cu carantina, optiunile de a manca in afara sunt limitate. O astfel de initiativa ii ajuta foarte mult pe toti studentii aflati in dificultate", spune ea.

Luis Alberto, francez de origine peruana care studiaza un master in matematica la Sorbona, nu lucreaza si traieste din salariul fratelui mai mare, si de aceea acest meniul il ajuta "destul de mult" pentru ca-i permite sa nu fie o povara. "Intr-o saptamana cheltuiesc cam 50 de euro pe mancare, asa ca atunci cand poti manca cu un euro este bine sa profiti de acest lucru", comenteaza el, care are doar cuvinte de lauda la adresa restaurantului: "sunt ca un lant de ajutor: ajuta persoane care intampina dificultati in a-si gasi un loc de munca, iar acum acestia ajuta studentii".

