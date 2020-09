Si-au ASCUNS relatia timp de 11 ani, iar acum se duc la altar! Starul sportului mondial care se insoara cu SORA VITREGA. Dezvaluiri in premiera

Pilot de top in campionatul mondial de motociclism, MotoGP, portughezul Miguel Oliveira are o legatura amoroasa neobisnuita.

La doar al doilea an in competitia regina a sportului pe 2 roti, lusitanul de 25 de ani a bifat recent si prima sa cursa castigata, pe circuitul Styrian din Austria. Mult mai spectaculoasa e insa povestea de viata a lui Miguel Oliveira, mai exact relatia sentimentala pe care o are cu sora sa vitrega, Andreia Piemonte.

Cei doi s-au cunoscut in urma cu mult timp, in copilarie, dupa ce tatal lui Miguel s-a recasatorit cu mama Andreiei. Deveniti frati prin alianta, Miguel si Andreia s-au apropiat insa treptat si au devenit un cuplu. Practic, pana in 2019, cand si-au dezvaluit relatia, mai exact logodna, intre ei a fost o iubire ascunsa care a durat peste un deceniu.

Miguel Oliveira n-a dorit niciodata sa comenteze acest aspect privat din viata sa, dar presa portugheza a reusit sa-l faca sa vorbeasca. "La un moment dat ne-am dat seama ca era ceva mai mult decat o prietenie, era o dragoste puternica. Trebuia sa facem nunta in acest an, dar am amanat-o pentru anul care vine", a recunoscut Oliveira. Miguel a primit si incuviintarea tatalui sau, cel care a provocat practic aceasta apropiere. "Ma bucur ca fiul meu se insoara cu femeia vietii lui", a declarat Paulo Oliveira.