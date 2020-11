Si-a ales cu grija rochia de mireasa, dar acasa i-a venit alta. Greseala dupa care a intrat in pamant de rusine

Pe retelele de socializare s-au viralizat imaginile cu o viitoare mireasa pusa in dificultate de o eroare comica.

Ziua nuntii e una speciala pentru oricare femeie, la fel ca si momentul in care intra in posesia rochiei de mireasa. O astfel de tanara aflata in culmea fericirii a avut insa un soc atunci cand la domiciliu i-a fost livrata rochia aleasa cu minutiozitate.

Vazand ca modelul e unul cu totul diferit, ea a intrat in depresie gandindu-se ca va trebui sa ia totul de la zero si sa caute din nou costumatia perfecta. Astfel, de furie, a trimis un mesaj magazinului respectiv, atasand si fotografii pentru a se putea observa diferenta.

Raspunsul n-a intarziat, insa a fost unul care a facut-o pe femeie sa intre in pamant de rusine: "Buna, ti-ai pus rochia invers, te rugam s-o imbraci cu fata cea buna".

Dupa ce a realizat situatia penibila in care se afla, mireasa si-a impartasit experienta cu autoironie pe retelele de socializare. "Cateodata nu conteaza cata scoala ai in spate, se poate intampla sa nu stii cum sa imbraci hainele corect", a precizat tanara.