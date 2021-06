Sergio Aguero, cadouri de 100.000 de lire sterline pentru membrii clubului Manchester City. Ce a facut unul dintre ei cu masina primita

Automobilul Range Rover Evoque 2016 a fost castigat de Ally Marland dupa o tombola organizata de atacant inainte de plecarea de la echipa, in semn de multumire personalului din jurul formatiei.

Ally, care face parte din staff-ul clubului din 2012, si sotia sa au deja masini, motiv pentru care au pus vehiculul la vanzare, iar o parte din banii castigati ii vor dona spre un centru de ingrijire al copiilor. Bolidul este evaluat la aproximativ 40.000 de lire sterline.

Inainte de plecare la FC Barcelona, Sergio Aguero a cheltuit 60.000 de lire sterline pentru a oferi cate un ceas de lux fiecarui membru al echipei, in semn de recunostiinta.

The moment Sergio Aguero handed over the keys to his Range Rover to one #ManCity kit man before leaving the club. ???????? @aguerosergiokun pic.twitter.com/f6s0JzKU08