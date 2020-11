Se apropie Black Friday 2020. Top 5 cadouri ieftine pe timp de pandemie

Vineri, 13 noiembrie, e mult asteptata zi de Black Friday, ocazie cu care se pot face o sumedenie de cadouri la pret redus.

Ca de obicei, penultima luna a anului vine cu numeroasele reduceri de preturi prilejuite de Black Friday. In afara achizitiilor personale, e un prilej ideal pentru a face anumite atentii persoanelor dragi, cu o investitie minima.

De aceasta data, in 2020, Black Friday vine in contextul dificil al pandemiei, astfel ca si optiunile cumparatorilor trebuie adaptate. Iata o scurta lista de cadouri cu care nu putem da gres in perioada de criza pe care o traverseaza omenirea:

*O carte - Mai mult ca niciodata, cititul e o optiune de petrecere a timpului liber.

*O pijama - E un accesoriu vestimentar la moda, chiar si in timpul sedintelor online.

*Un joc de familie - O idee in plus de a-i tine ocupati pe copiii care sunt nevoiti sa stea acasa

*O planta ornamentala - Cu cat stam mai mult la domiciliu, creste nevoia de infrumusetare a spatiului

*Un album de amintiri - Fotografiile din trecutul non-pandemic reprezinta o sursa de incredere intr-un viitor mai bun

