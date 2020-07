Irina Shayk (34 ani) a facut ravagii pe retelele de socializare cu ultima postare.

Modelul de origine rusa a postat pe Instagram un selfie care voia sa fie inocent la prima vedere, insa cei 13.6 milioane de urmaritori au observat imediat detaliul sexy din poza!

Irina a facut un selfie insa in spatele sau se afla o oglinda, in care i s-a vazut reflexia. Super-modelul s-a pozat doar in lenjerie, iar fanii au reactionat imediat ce au sesizat posteriorul sau la vedere.