Profesorul a uitat camera deschisa si a fost surprins in ipostaze intime cu sotia! Elevii sai au vazut totul! Imaginile care fac inconjurul lumii

Elevii unei scoli din Columbia au ramas socati in timpul unei ore online.

Pandemia de coronavirus a adus schimbari majore in lume. Orele din scoli s-au convertit in cursuri online, iar asta a reprezentat o problema majora, in special pentru profesorii mai putin obisnuiti cu tehnologia. :)

Este cazul si unui profesor din Columbia, care nu a reusit sa isi inchida camera in timpul unei ore pe Zoom si a fost surprins de elevii sai, cu varste cuprinse intre 16-17 ani, intr-un moment intim alaturi de sotia sa.

Ruben Dario Parras, profesor de fizica se afla in timpul cursului, cand sotia lui s-a apropiat de el, iar acesta a inceput sa o sarute si sa ii ridice bluza, fara sa realizeze ca totul era surprins pe camera.

Profesorul ulterior a facut o filmare in care isi cerea scuze pentru intamplarea nefericita care i-a facut pe oficialii scolii sa il puna sub investigatii.

"Au fost inregistrate niste imagini in timp ce sotia mea venea spre mine si a devenit totul viral pe internet. Desigur ca a fost o greseala din partea mea, nu am realizat ca era pornita camera in continuare la finalul cursului. Nu am facut acest lucru in mod deliberat", a spus barbatul conform Daily Star.