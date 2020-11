Poza SFASIETOARE despre care vorbeste toata planeta. Doctorul a muncit 252 de zile NON-STOP!

O fotografie impresionanta surprinsa intr-un spital din Statele Unite face inconjurul lumii.

Efectele pandemiei cu coronavirus nu pot fi reflectate mai bine decat aceasta imagine cu adevarat emotionanta, in care un doctor de la terapie intensiva isi imbratiseaza parinteste unul dintre pacienti, un barbat in varsta aflat intr-o evidenta dificultate.

Ipostaza a fost surprinsa in ziua in care americanii au sarbatorit Thanksgiving Day (Ziua Recunostintei), subliniind perfect atat durerea si teama provocate de temutul virus cat si eforturile supraomenesti ale doctorilor si compasiunea pe care acestia o transmit deseori bolnavilor.

Poate si mai impresionant, conform presei internationale, doctorul in cauza, Joseph Varon pe numele lui, are nu mai putin de 252 de zile consecutive in care s-a aflat la datorie la spitalul United Memorial Medical Center din Houston. Fotografia induiosatoare, precum si abnegatia medicului au starnit un val de comentarii apreciative pe retelele de socializare. "Multumim lui Dumnezeu pentru acesti doi ingeri", a fost doar unul dintre acestea.

Tweet coronavirus Covid docctor Citeste si: