Povestea IMPRESIONANTA a tinerei care s-a nascut DESFIGURATA dupa dezastrul de la CERNOBIL. E un MIRACOL ce face acum

Nascuta in Ucraina la 3 ani dupa catastrofa nucleara din 1986, Oksana Masters e un ee=xemplu penttru toate persoanele cu dizabilitati.

Din cauza radiatiilor emanate la Cernobil, Oksana a venit pe lume cu malformatii majore (cu sase degete la picioare, cu degetele palmate la mana si cu un picior mai scurt cu 6 centimetri decat celalalt). Ea a fost abandonata la nastere si a fost crescuta intr-un orfelinat pana la 7 ani, cand a fost adoptata de o familie americana.

Ulterior, din cauza greutatii prea mari a corpului asupra membrelor inferioare, Oksana a trebuit sa suporte si amputarea picioarelor, unul la 8 ani si celalalt la 13. De-aici a pornit insa partea frumoasa a vietii sale, ea devenind unul dintre cei mai de succes sportivi paralimpici din istorie. Astfel, la Londra 2012 a luat un bronz la canotaj, la Rio 2016 a concurat la ciclism, iar in 2018 s-a inscris la Olimpiada de iarna in proba de schi, intentia sa fiind in prezent de a concura si la Olimpiada de la Tokyo, reprogramata din 2020 in 2021.

Recent, intr-un interviu pentru platforma media "The Players Tribune". Oksana Masters s-a destainuit cu privire la primii ani de viata, in special la cei in care a stat in orfelinat. "Acolo asociezi dormitul cu abuzurile, e atat de simplu. Lucrurile pe care nu le suportam erau cutitele, tigarile aprinse si lanturile metalice. Probabil ca asta va ofera o imagine", au fost cuvintele sale dure.

"Ulterior am dorit sa nu fiu privita ca obiect de mila, ci ca exemplu de forta. Ca o femeie care merita sa fie cunoscuta dincolo de trauma traita", a precizat Oksana despre cariera sa in sportul paralimpic.

