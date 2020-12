Povestea iesita din comun a culturistului BIONIC! Cum si-a pierdut picioarele si cum a devenit CAMPION

Culturistul francez Edgard John-Augustin are o istorie impresionanta, care a pornit de la un tragic accident suferit la varsta de 4 ani.

"Corpul bionic" e supranumele cu care e cunoscut Edgard in lumea culturismului, asta pentru ca are ambele picioare amputate de la genunchi in jos. In ciuda acestui fapt, rezultatele sale in sport sunt exceptionale, francezul de 35 de ani primind chiar permisiunea de a concura alaturi de culturistii fara handicap.

Povestea de viata uluitoare a lui Edgard John-Augustin a inceput in frageda copilarie, la 4 ani, cand se deplasa la o nunta cu mama si cu fratele sau. Un accident groaznic, in urma careia o balustrada a intrat violent in automobil, a facut ca lui Edgard sa-i fie retezate ambele picioare, in timp ce fratelui sau doar unul.

"Un barbat ne-a gasit pe drum si ne-a dus cu masina lui la spital. Ma simt foarte recunoscator, probabil i-am stricat masina cu sangele nostru...", este marturisirea infioratoare facuta la un moment dat de francezul ajuns la 35 de ani. Edgard a scapat insa cu viata si a invatat treptat sa se descurce cu ajutorul unor proteze performante, care i-au permis inclusiv sa practice exercitiile fizice la sala de forta si sa practice culturismul la nivel inalt. "Pentru mama mea e cel mai dificil, pentru ca se simte vinovata, dar datorita ei sunt barbatul de astazi. Am invatat sa ma adaptez", e afirmatia emotionanta a sportivului bionic.