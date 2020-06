PHOTOSHOP, dar nici chiar asa! Super-vedeta care a "indoit" fereastra pentru a fi mai supla. Fanii au luat FOC!

O banala postare pe Instagram a cantaretei Rita Ora (29 de ani) s-a intors impotriva vedetei britanice, acuzata ca s-a folosit atat de mult de programele de editare a imaginilor incat a reusit sa curbeze o fereastra din spatele sau.

Una dintre cele mai cunoscute artiste ale momentului a vrut sa le arate fanilor ca se prezinta intr-o conditie fizica impecabila. Astfel, imbracata sumar, intr-un sutien tip sport de culoare alba si cu niste pantaloni mulati, Rita Ora si-a facut cateva instantanee in timpul unor exercitii, pe care le-a impartasit apoi cu cei peste 16 milioane de fani de pe reteaua de socializare.

Toate bune si frumoase, doar ca Ritei i-a scapat in poza initiala urcat pe Instagram un detaliu incriminatoriu. Mai precis, in spatele sau, forma naturala a cadrului de la geam s-a curbat intr-un mod aparent ciudat. Evident, internautii atat au avut nevoie, Rita Ora fiind supusa unei avalanse de acuzatii privind trucarea fotografiei in Photoshop.

Cantareata pop s-a sesizat si a incercat sa repare greseala, stergand acea poza si inlocuind-o cu alta absolut similara, dar in care fereastra e la locul ei, fara nici o deformare. Probabil ca adevarul e undeva la mijloc, insa Rita Ora a devenit protagonista unei imagini care s-a viralizat imediat in intreaga lume.