Pamela Anderson, asa cum n-a mai fost vazuta niciodata. Imaginile intime care fac inconjurul lumii

Celebra actrita canadiana si proaspatul ei sot au oferit un interviu neconventional, chiar din patul conjugal.

Cunoscuta in special pentru rolul din serialul "Baywatch", Pamela Anderson (53 de ani) s-a maritat recent pentru a sasea oara, cu al cincilea sot, nimeni altul decat propriul bodyguard, Dan Hayhurst.

Zilele trecute, emisiunea britanica "Loose Women" a oferit detalii incendiare din intimitatea perechii, Pamela si Dan acceptand sa intre in direct in ciuda faptului ca cei doi se aflau imbratisati in pat. "N-am plecat de-aici din Ajunul Craciunului", a glumit Pamela refrindu-se la data nuntii (24 decembrie) pe care a tinut-o secreta timp de o luna.

"El lucra pentru mine si am ramas blocati aici in timpul carantinei. Ne-am blocat impreuna si suntem inca blocati", a completat actrita, comentand modul in care s-a cuplat cu propriul angajat. "Eu nu am putut rezista si ea nu s-a impotrivit", a precizat si sotul Pamelei.