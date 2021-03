O mama i-a cumparat fiului ei o pijama, dar s-a infuriat cand a ajuns acasa! Ce a remarcat a scos-o din minti! Cum a reactionat femeia 

O mama i-a cumparat fiului ei o pijama, dar dupa ce a ajuns acasa si-a iesit din minti.

In momentul in care l-a imbracat pe micut in noile haine, femeia a remarcat pe pijama un model care i s-a parut ca ar arata usor obscen, motiv pentru care s-a infuriat.

Pijamalele au desenat pe ele un leu, al carui bot este evidentiat cu o culoare mai inchisa, aratand indecent.

Potrivit jurnalistilor de la Daily Star, femeia s-a suparat si i-a trimis o fotografie logodnicului ei, dar el nu a vazut nimic grosolan pe pijama.

Imaginile au ajuns si pe internet, mai multi parinti spunand ca au cumparat acelasi model de pijama si amuzandu-se la gandul ca designerii hainutelor se amuza acum de copilasii imbracati in "pijamale obraznice".

Tweet virala mama obscen pijama Citeste si: