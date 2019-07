Motivul pentru care un seic miliardar vrea sa tracteze un iceberg din Antarctica pana in Emiratele Arabe, pe o distanta de 8.800 kilometri

Un seic miliardar din Emiratele Arabe Unite, Abdula Alshehi, planuieste ca in viitor sa tracteze un iceberg din Antarctica pana in zona Golfului Persic.

Seicii din Emiratele Arabe Unite cauta solutii pentru viitor. Potrivit unor prognoze destul de sumbre, aceasta tara ar putea ramane fara apa in circa 25 de ani din cauza schimbarilor climatice. Pentru ca locuitorii din UAE sa poata avea apa, ei vor avea nevoie sa o importe. O solutie ar fi tractarea unui iceberg din Antarctica!

Un afacerist ambitios, Abdulla Alshehi, sustine ca a gasit solutia ideala. El are in plan tractarea unui iceberg urias din Antarctica pana in apropierea coastelor Emiratelor, acolo unde doreste sa construiasca o statie de filtrare si desalinizare a apei.

Planuieste un test in 2019



Mai intai, seicul arab vrea sa testeze aceasta idee. Daily Mail noteaza ca acesta are in plan ca in 2019 sa tracteze un iceberg pana in apropierea coastelor Australiei ori Africii de Sud, costurile urmand sa se ridice la 80 de milioane de dolari americani.

Prin acest test, arabii vor sa vada daca ambitiosul proiect are sanse de reusita ori daca icebergul se va topi inainte sa ajunga la "destinatie".

Potrivit calculelor facute de arabi, un iceberg ar putea oferi indeajuns de multa apa potabila pentru nevoile a un milion de oameni pe parcursul a 5 ani.

"Potrivit analizelor noastre, este mai ieftin sa aducem un iceberg decat sa incercam sa desalinizam apa din mare. De asemenea, o statie uriasa de desalinizare ar insemna pomparea unor cantitati uriase de apa in Golf si a eradicarii vietii marine din aceasta zona", a spus seicul arab.

Un iceberg contine circa 20 de bilioane de galoane de apa, mai spune acesta.