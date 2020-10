Motivul incredibil pentru care un barbat va primi 7 000 de lei despagubiri de la fosta sotie! Ce i-a facut in fata copiilor 

Un barbat din Galati trebuie sa primeasca 7 000 de lei despagubiri din partea fostei sale sotii.

Barbatul a acuzat-o pe fosta sotie ca il facea de ras si il denigra in fata celor doi copii pe care ii au impreuna, motiv pentru care Judecatoria Galati a decis ca acesta sa fie despagubit cu suma de 7 000 de lei, anunta Mediafax.

Conform sursei citate, decizia nu este definitiva, insa o astfel de speta este o premiera pentru justitia romana.

"Conversatia ostila dintre parti fiind indreptata de catre parata si spre copii, acestora fiindu-le intrerupt jocul si chemati de mama sa asiste la disputa, incitati impotriva tatalui si interogati de o maniera a le fi insuflate raspunsuri prestabilite. Se retine astfel pozitia paratei, aceasta intrebandu-l pe baiat: Vrei sa-l vezi pe tatal tau? Are ce cauta tatal tau in parc? Vii suparat acasa ca l-ai vazut pe tatal tau?", se arata in motivarea instantei.