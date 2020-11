Miracolul trait de un "PACIENT ZERO" de Covid. A avut doar 1 LA SUTA sanse de supravietuire. Cu ce SECHELE a ramas la iesirea din spital

Unul dintre primii pacienti din SUA, Gregg Garfield (53 de ani), si-a relatat teribila lupta de 64 de zile cu coronavirusul.

Gregg e considerat "pacient zero" intr-un spital din California, fiind spitalizat la inceputul lunii martie, atunci cand Covid-19 abia isi facea intrarea in Europa si in State. De altfel, intr-un interviu acordat acum revistei People, americanul a recunoscut ca a contractat boala in nordul Italiei, acolo unde se afla impreuna cu un grup de prieteni, intr-o statiune de schi.

"Toti am inceput sa avem dureri corporale, febra slaba, dureri in gat si congestie", a spus Garfield. In ciuda faptului ca era un tip atletic, Gregg a fost nevoit sa stea 3 zile la pat, in hotel, inainte de a reveni in SUA. La intoarcerea acasa, starea sa nu s-a ameliorat, astfel ca a facut unul dintre putinele teste Covid existente pe piata la acea vreme, iar rezultatul a fost pozitiv.

A urmat lupta de peste 2 luni cu efectele necrutatoare ale coronavirusului, in cazul lui Garfield doctorii ajungand la un moment dat sa-l considere ca si pierdut, cu doar 1 la suta sanse de supravietuire. "Nu vreau sa mor", e ultimul lucru pe care l-a spus unei asistente inainte de a fi internat la terapie intensiva.

"A fost pacientul meu miracol. Nu numai ca organele sale interne n-au cedat, dar si-a revenit la normal aproape in totalitate. E ceva miraculos", a declarat unuL dintre doctorii care l-au ingrijit pe Gregg. La data de 2 aprilie a fost scos de la ventilator, iar la 8 mai a parasit spitalul in aplauzele intregului staff medical. Singura urma a bolii se vedea doar pe degetele sale, majoritatea dintre acestea fiind puternic deteriorate din cauza lipsei fluxului sanguin.