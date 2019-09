Mia Khalifa, anunt soc: "Am fost pacalita sa fac filme pentru adulti" Acuzatiile fostei starlete

Mia Khalifa, celebra fana West Ham, a devenit comentatoare sportiva dupa o scurta cariera de actrita de filme pentru adulti.

Cea mai celebra fana a lui West Ham s-a retras din industria XXX in care a ajuns dintr-o prostie, spune ea. Mia avea 21 de ani cand a facut primul film pentru adulti si a devenit vedeta pe site-ul pornhub. Ea a primit doar 12.000 de dolari pentru filmul ei, iar apoi s-a retras. A primit amenintari cu moartea din partea ISIS si a fost indepartata de propria familie.

"Eram speriata. Nu m-a fortat nimeni, dar eram intimidata. Creierul uman se dezvolta pana la 25 de ani. Inca nu eram in stare sa iau o decizie clara. Nu mi-a zis nimeni ce sa fac. Iar apoi cand un producator a venit si mi-a spus ca sunt frumoasa si m-a intrebat daca vreau sa devin model, mi-a zis ca am un corp superb si ca as fi grozava. Eu am crescut plina de nesiguranta legat de corpul meu, ma simteam grasa si nevrednica de atentia barbatilor, asa se ajunge la asta. Nu ma consider victima, deciziile imi apartin, dar sunt decizii groaznice. Chiar si acum ma tem sa ies pe strada, parca oamenii pot sa vada prin hainele mele, este groaznic", a spus Mia.

Dupa filmul din 2014, Mia s-a reorientat catre evenimente sportive si e mare fana West Ham. Ea posteaza des pe internet despre echipa ei favorita.



