Marco Dulca i-a răspuns Mihaelei Buzărnescu după ce tenismena l-a acuzat că a abuzat-o psihic: „Ea asta a ales! Fiecare cu alegerile lui!”

Mihaela Buzărnescu (33 ani) a anunțat pe contul oficial de Instagram că a încetat relația cu Marco Dulca (22 ani). Însă, la finalul destăinuirilor, tenismena l-a acuzat pe jucătorul de la FC Voluntari că a abuzat-o psihic.

Buzărnescu: „Aceste lucruri lasă urme”

„În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment” a scris Mihaela Buzărnescu pe contul oficial de Instagram.

Mario Dulca nu a dorit să-i dea replica Mihaelei Buzărnescu. Fotbalistul a confirmat că povestea de iubire dintre cei doi s-a încheiat, dar nu a dorit să comenteze cele declarate de fosta sa parteneră.

Dulca: „Am o educație, lumea mă cunoaște”

„Eu niciodată nu mi-am spălat rufele în public sau în presă. Orice am avut de rezolvat, am rezolvat cu persoana respectivă față în față. Nu-s genul, am o educație, lumea mă cunoaște.

Nu vreau să vorbesc mai multe despre acest subiect. Ok, ea asta a ales (n.r.- să-și spele rufele în public). Acum, fiecare cu alegerile lui. Eu îi urez multă baftă”, a declarat Marco Dulca pentru Fanatik.

Mihaela Buzărnescu și Marco Dulca s-au iubit din vara lui 2021 până în martie 2022.