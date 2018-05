Legenda lui Ivo "Bulgaru" si cum controleaza Mafia de la sud de Dunare viata de noapte din cluburi

Mafia Bulgara face ravagii.

Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Mafia Bulgara este una dintre cele mai violente din Europa, alaturi de albanezi si de rusi, acestia fiind implicati in diferite infractiuni, majoritatea dintre ele foarte violente, cum ar fi crime, santaj, camatarie, rapiri de persoane, trafic de persoane si trafic de droguri.

De altfel, gruparea infractionala a fost luata sub vizor de fortele speciale din Spania, care ancheteaza modul in care bulgarii controleaza viata de noapte din Madrid. Acestia santajeaza cluburile sa plateasca taxa de protectie si totul se face cu ajutorul Politiei, scrie El Mundo.

Mai multi agenti locali sunt suspectati ca ar ajuta gruparea condusa de cel poreclit Ivo Bulgaru. Acesta e si el anchetat pentru dare de mita, despre el spunandu-se pe strazile din Madrid ca are Politia in propriul sau buzunar. De altfel, Bulgaru are un club propriu in care legenda spune ca nu a calcat niciodata un picior de politist.

Acolo se desfasoara cele mai dubioase afaceri din lumea interlopa, clubul avand "imunitate" la controalele Politiei. In plus, clubul are o capacitate de 500 de locuri insa uneori sunt si 700 de persoane inauntru, scrie presa din Spania, totul datorita relatiei pe care interlopul o are cu mai multi politisti.

De altfel, in imaginea de mai sus sunt doi agenti municipali, in lateral, iar in mijloc se afla celebrul interlop.