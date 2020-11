La asta cine se astepta? Femeile care isi ZDROBESC in fiecare zi PASTILELE CONTRACEPTIVE. E greu de imaginat la ce sunt folosite

O tendinta bizara a fost observata in ultima perioada pe retelele de socializare, in randul femeilor care folosesc anticonceptionale.

Utilizarea pastilelor speciale pentru evitarea unei sarcini nedorite a starnit idei nebanuite in randul reprezentantelor sexului frumos. Astfel, in spatiul online, cu precadere pe TikTok, castiga tot mai mult teren filmuletele in care femeile demonstreaza cum isi strivesc contraceptivele si le adauga in sampon.

Da, nu e gluma, multe femei considera ca hormonii din aceste pastile le-ar putea ajuta la cresterea sau imbogatirea parului. De asemenea, o parte a utilizatoarelor spun ca obiceiul este unul mai vechi, ele invatand acest truc de la mamele lor.

Evident, au aparut si contestatarii, starnindu-se astfel adevarate polemici. Cei care nu cred in aceasta isterie sustin ca pastilele anticonceptionale nu sunt facute pentru a trece de stratul de piele de pe cap, iar cresterea parului trebuie stimulata prin alte procedee, cum ar fi, de exemplu, consumul de vitamina B.

