Jucatorul vandut de Juve cu 40 de milioane se iubeste cu o campioana de kickboxing din Thailanda. FOTO

Moise Kean se transfera la Everton pentru 40 de milioane de euro!

Pustiul italian de 19 ani a impresionat in sezonul trecut la Juventus, insa Maurizio Sarri nu il include in planurile sale si va fi vandut la Everton pentru 40 de milioane de euro.

Moise Kean il are ca idol pe Mario Balotelli si a devenit faimos dupa ce l-a imitat pe atacantul italian. A scos un tricou pe care scria "Why always me" dupa ce a marcat pentru nationala de tineret a Italiei.

Kean se iubeste cu o campioana la kickboxing din Thaildana. Nif Brascia are 21 de ani si detine doua titluri de campioana mondiala la juniori in Muay Thai. Ea este nascuta in Thialanda, insa s-a mutat in Italia la varsta de 11 ani. Nif Brascia si Kean s-au cunoscut intr-un club de noapte din Milano si sunt nedespartiti de atunci.

"Am 50-60 de meciuri fara infrangere. Nu-mi place sa pierd", a povestit ea pentru Sportal.

Nif Brascia e urmarita de zeci de mii de fani pe Instagram, acolo unde posteaza des imagini de la sala sau in costum de baie.

