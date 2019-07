FOTO | Vechea arena din Giulesti, doar o amintire! Au inceput lucrarile la noul stadion al Rapidului

Vechiul stadion din Giulesti e doar o amintire.

Arena legendara a pamantului a fost demolata complet, iar acum constructorii au facut primul pas pentru construirea unui stadion ultramodern. Au fost montati pilonii noii fundatiei a stadionului care ar trebui sa serveasca drept baza de pregatire pentru nationalele ce vor veni in Romania anul viitor.

Romania va organiza 4 meciuri de la Campionatul European 2020. Partidele oficiale se vor juca pe Arena Nationala, iar stadioanele din Ghencea, Giulesti, Arcul de Triumf si National ar trebui sa fie folosite drept baze de antrenament pentru echipele ce vor fi repartizate sa joace in tara noastra.

Pana in acest moment, stadionul din Ghencea are cele mai mari sanse sa fie gata pana in vara viitoare, lucrarile fiind intr-un stadiu avansat. Federatia Romana de Fotbal are drept solutii de avarie bazele de la Buftea si Mogosoaia in eventualitatea in care celelalte trei arene nu vor fi gata la timp.