Imaginile superbe cu Ronaldo si Messi din vacanta! Pana si "zeii" se mai odihnesc :)

Cei doi se afla intr-o pauza de fotbal dupa perioada petrecuta la echipa nationala.

Dupa ce au "acaparat" lumea fotbalului in ultimii 15 ani, Cristiano Ronaldo si Leo Messi mai au parte si de odihna, iar imaginile cu cei doi colosi ai sportului sunt absolut superbe, ambii fiind relaxati si impliniti, cu niste cariere absolut inimaginabile.

Messi se afla in Miami si a avut probleme in care a fost depistat de fanii sai la un restaurant, acestia fiind foarte atasati de fotbalist si dorind sa-l vada de aproape au blocat intrarea in amplasament si l-au facut pe argentinian sa stea mai mult decat dorea.



De cealalta parte, portughezul isi petrece timpul pe yacht, in Spania, fiind imortalizate momentele si pe instagram, acolo unde fotbalistul are cei mai multi urmatori dintre toti sportivii lumii.