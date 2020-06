IMAGINI SPECTACULOASE cu baza sportiva de 5 milioane de euro din Cluj! Lucrarile au inceput deja: cand va fi finalizata constructia

Din articol Ce activitati vor putea fi sustinute la noua baza sportiva:

Au inceput lucrarile la Baza sportiva 'La Terenuri' din Cluj Napoca.

Baza va fi construita in cartierul Manastur din Cluj Napoca, iar totalul investitiei se ridica la 5 milioane de euro.

Baza se va intinde pe o suprafata de 42.410 metri patrati si va cuprinde terenuri de mini fotbal, baschet, tenis de camp, volei etc.

Primarul Emil Boc a fost prezent la santier si a mentionat ca lucrarile vor fi finalizate in luna septembrie a a anului viitor.

Ce activitati vor putea fi sustinute la noua baza sportiva:

- activitati sportive in aer liber (terenuri pentru tenis de camp, baschet, mini fotbal, badminton, volei etc.)

- activitati sportive in spatiu inchis (squash, tenis de masa, studio yoga/aerobic/fitness etc.)

- zone de recreere pentru copii si seniori

- zone de skatepark, fitness si cu aparate si echipamente pentru parkour

- pista de alergare

- amfiteatru in aer liber care sa poata fi transformat in sezonul rece in patinoar