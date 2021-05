Imagini incredibile! I-au furat hotii masina din benzinarie in timp ce platea alimentarea! Cum s-a intamplat 

Proprietarul masinii se afla in interiorul benzinariei cand s-a trezit ca i se fura masina.

Intamplarea s-a petrecut la Sevilla, in San Juan de Aznalfarache. Un barbat a lasat deschisa, cat timp a intrat in benzinarie sa plateasa alimentarea. In acel moment, o masina s-a apropiat si a oprit in dreptul masinii sale.

O persoana s-a dat jos de pe locul pasagerului si a urcat la volanul masinii barbatului, plecand in viteza. Intamplarea a fost surprinsa de camerele de filmat ale benzinariei.

Masina dispunea de un localizator GPS, astfel ca, in momentul in care hotii l-au descoperit, au abandonat masina, chiar in aceeasi seara, insa inainte de asta, au furat tot ce au gasit inauntrul vehiculuilui, anunta ABC, citat de Mundo Deportivo.