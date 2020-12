I se spune "ZOMBIE Angelina Jolie" si va sta 10 ani dupa gratii! Pentru ce a fost condamnata tanara care s-a AUTOMUTILAT

O femeie din Iran care si-a modificat fata pentru a semana cu Angelina Jolie a fost condamnata la un deceniu de inchisoare.

Fatemeh Khishvand are zeci de mii de urmăritori pe contul de Instagram (unde apare cu numele Sahar Tabar), devenind cunoscută cu ambitia sa de a arata ca o versiune zombie a actritei Angelina Jolie, apeland pentru aceasta la nenumarate interventii estetice.

Activitatea sa intensa pe retelele de socializare a atras insa atentia oficialitatilor din Iran, care au arestat-o anul trecut, acuzand-o de incitare la violenţă, obţinerea de venituri prim mijloace necorespunzătoare şi încurajarea corupţiei tinerilor.

In varsta de 19 ani, tanara si-a primit acum si pedeapsa, fiind condamnata la inchisoare pentru urmatorii 10 ani. In fata judecatorilor, ea a incercat sa se apere sustinand ca toate activitatile sale din mediul online, inclusiv incercarea de a se automutila pentru a semana cu Angelina Jolie, au fost facute in gluma, fara succes insa.