Hotii inarmati au intrat in casa PESTE EL si l-au jefuit! Momente dificile traite de un fost campion mondial

Fost campion mondial cu Italia in 2006, Luca Toni, a fost jefuit in timp ce era in propria casa.

4 persoane inarmate au intrat prin efractie in imobilul sau din Montale, care se afla alturi de cei doi copii ai sai inauntru, potrivit Gazzetta dello Sport.

Hotii au cerut o suma de bani si mai multe bunuri, acestea fiind singurele daune produse de infractori. Italianul avea camere de supraveghere in apropierea casei lui, iar politia a inceput o ancheta pentru a-i identifica pe atacatori. Principalii suspecti sunt o banda de hoti care a jefuit mai multe bancomate in primavara acestui an.

"Au fost momente dificile", a spus fostul castigator al titlului mondial pentru publicatia italiana.