Elena Bozian este una dintre finalistele Vocei Romaniei din aceasta seara. Bozian face parte din echipa lui Horia Brenciu.

Tanara in varsta de 23 de ani nu are studii in domeniul muzical, ba chiar din contra.



Elena Bozian a absolvit Politehnica, urmand cursurile Facultatii de Mecanica si Mecatronica, profil Inginerie Economica. Bozian este inginer la uzina Dacia si este supranumita "Adele de Mioveni".

sursa foto: Facebook Elena Bozian