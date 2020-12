El e TATAL UNIVERSAL! Cine e barbatul care cutreiera lumea pentru a face COPII. Incredibil la ce numar a ajuns

Sub anonimatul unui nume fictiv, un american circula pe tot globul cu scopul de a ajuta femeile care vor sa ramana insarcinate.

Joe Donor (50 de ani) din statul american Vermont si-a facut un scop in viata mai putin obisnuit. In calitate de donator de sperma, el isi ofera servicile de inseminare oricarei femei care intentioneaza sa devina mama si nu reuseste prin alte metode. In prezent, conform presei britanice, Joe ar fi ajuns in Anglia inca din luna septembrie, avand o "comanda" de 15 copii.

Ultimele trei femei care au apelat la Joe ar fi fost inseminate chiar inainte de Craciun, doua cu ajutorul relatiilor sexuale obisnuite, iar una pe cale artificiala. "Ma simt in al noualea cer, e cel mai frumos cadou de Craciun", a declarat Donor.

Per total, din 2008, atunci cand s-a apucat de aceasta meserie, Joe Donor a devenit "tata universal", adunand in intreaga lume peste 150 de copii. Scopul sau final este insa unul mult mai maret, americanul fixandu-si ca tinta borna de 2.500 de copii.