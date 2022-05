Tânăra este un model de succes care locuiește în Italia, frumusețea ei răpitoare fiind principalul său atu. Andreea s-a iubit cu celebrul designer Philipp Plein, dar și cu pilotul Moto GP Andrea Iannone, iar cea mai recentă relație a sa a fost cu Riccardo Saponara, jucătorul Fiorentinei.

Cei doi s-au tot afișat pe rețelele de socializare, postând fotografii și din vacanțe, însă pozele pe care le aveau împreună au dispărut, semn că relația ar fi putut ajunge la final, după mai bine de doi ani.

Andreea Sasu, o superbă româncă de succes



Modelul și-a deschis și propria afacere, un magazin de lenjerie intimă de lux, numit Jeliel. În descrierea site-ului, Andreea dezvăluie motivele din spatele alegerii sale, promovându-și produsele de calitate.

„Din experiența profundă în lumea modei vine dorința de a îmbina stilul, eleganța și calitatea sub același nume, pentru a crea piese exclusive care se remarcă prin individualitatea lor. Filozofia «Jeliel» are rădăcinile în calitatea excepțională a țesăturilor și design inconfundabil. Fiind un brand unic, elegant și sofisticat, 'Jeliel' crede în femeile cărora le place să se simtă încrezătoare și senzuale. Este reflectarea perfectă a ceea ce își dorește o femeie să fie. Lenjeria noastră păstrează și celebrează măiestria italiană. Toată lenjeria intimă 'Jeliel' este Made in Italy, aducând împreună grija și atenția la detalii pentru a face lenjeria dumneavoastră unică. Produsele 'Jeliel' sunt o plăcere la atingere; ele dezvăluie un finisaj delicat infuzat cu tradiție inconfundabilă”, se arată pe site-ul oficial jeliel.com.