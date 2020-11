E de ras sau de plans? A divortat de al 10-lea sot, dar nu renunta. Cum a reactionat femeia cand a fost inselata

O americanca de 56 de ani care a trecut deja prin 10 casnicii esuate e dispusa sa-si caute in continuare marea iubire.

Femeile care simt ca nu mai au pentru ce trai in urma unui divort ar trebui s-o aiba ca exemplu pe Cassey, care tocmai s-a despartit in mod oficial de al 10-lea barbat.

Povestea femeii e una fascinanta, fiind relatata pe scurt intr-un show de televiziune. Astfel, cel mai lung mariaj a durat 8 ani (a fost chiar primul), iar cel mai scurt numai 6 luni. "Cand simt ca ceva nu merge intr-o relatie, eu sunt prima care spune stop. Nu stiu daca e de ras sau de plans ca am divortat de 10 ori. Cateodata le fac pe amandoua deodata", a declarat Cassey cu zambetul pe buze.

Referitor la motivele de divort, americanca a recunoscut ca a calcat si ea stramb in casnicie, dar numai dupa ce s-a simtit tradata. "Niciodata n-am inselat eu prima", a precizat Cassey. "Nu ma intereseaza de cate ori ma voi marita. O voi face pana cand voi gasi pe cineva care ma iubeste", a incheiat ea.

