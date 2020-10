Deja si-a refacut viata dupa despartirea de Zenga?! Postarea misterioasa a Ralucai Zenga dupa ce Walter a confirmat divortul

Raluca si Walter Zenga se despart dupa 17 ani de relatie!

Antrenorul a facut anuntul pe pagina sa de Instagram. Zenga a lasat de inteles ca sotia sa si-a schimbat prioritatile in relatia de cuplu, iar ultimele sale postari de pe Instagram lasa de inteles ca Raluca incearca deja sa obtina atentia altui barbat.



Raluca a postat la "Stories" mai multe clipuri si poze in care apare imbracata sumar, precum si un clip amuzant in care lasa de inteles ca postarile sunt facute pentru a-i atrage privirile "unei persoane speciale", care le trateaza insa cu 'Skip". :)

Tweet Walter Zenga Raluca Zenga Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!