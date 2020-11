Dorinta CIUDATA lasata cu limba de moarte de o femeie a fost indeplinita. Incredibil ce a cerut familiei

O femeie de 93 de ani din Statele Unite a avut o solicitare bizara pe patul de moarte, inainte de a-si da ultima suflare.

Originara din Minneapolis, Georgia May Adkins a fost victima unui accident cerebral fatal, decedand la 28 spetembrie la o varsta venerabila. Absolut socant a fost insa mesajul care a aparut in necrologul ei, publicat de familie in ziarele locale. Este vorba, de fapt, despre ultima dorinta exprimata de raposata Georgia: "In loc de flori, as vrea sa nu votati Trump".

I don't even know who Georgia May was, but based on her obituary, she was an amazing woman and I hope she rests in peace ???? pic.twitter.com/NHsM9Khqa4 — stacie (@h8Wankmaggot45) October 22, 2020

O femeie extrem de implicata, asa cum a descris-o ulterior nepoataa ei, Georgia May Adkins a incercat astfel sa-si puna amprenta pe alegerile care urmau (la 3 noiembrie), in conditiile in care ea n-a mai reusit sa ajunga la vot. Mesajul a fost preluat de internauti si raspandit in social media, atragand mii de comentarii, atat pro cat si contra unei asemenea initiative.