DISPARITIA care a intristat o lume intreaga. Mesajul transmis de indragita ACTRITA cu putin timp inainte sa moara pe NEASTEPTATE

Una dintre actritele care a jucat rolul de Bond Girl a decedat la 65 de ani, dupa ce a lesinat in Ajunul Craciunului.

Decesul Tanyei Roberts a fost anuntat duminica seara de un spital din California in care actrita fusese internata dupa ce i s-a facut rau, pe neasteptate, la finalul anului trecut.

Americanca va ramane in memoria cinefililor drept una dintre frumusetile care l-au insotit de-a lungul timpului pe celebrul personaj James Bond din seria cu acelasi nume. Tanya Roberts a impresionat in pelicula "A View to Kill" (1985), in care agentul 007 a fost interpretat de Roger Moore.

Regretele fanilor s-au putut vedea si prin numeroasele comentarii postate pe contul de Instagram detinut de Tanya Roberts. Paradoxal, cu putin timp inainte ca actrita sa treaca in nefiinta, pe reteaua de socializare a aparut un mesaj de Anul Nou scris de Tanya sau de cineva din apropierea sa. "La Multi Ani! Sa stergem ce-a fost in 2020 si sa fim fresh", a fost ultima dorinta exprimata public de indragita americanca, alaturi de o fotografie memorabila, din filmul care a facut-o celebra.